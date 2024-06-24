В Москву доставят 22 пострадавших при обстреле Севастополя

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ с 22 пострадавшими при обстреле Севастополя вылетел в Москву, сообщает в понедельник министерство.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву. Спецборт доставит 22 человек, из которых 12 детей", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта.

"Сопровождают пострадавших в полете врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", с- добавили в МЧС.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 20 пострадавших от ракетной атаки по Севастополю будут эвакуированы для дальнейшего лечения в федеральные центры и больницы Москвы. По его словам, среди пострадавших в Севастополе 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Двое из тех пациентов, которые будут эвакуированы из Севастополя, находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Число пострадавших от произошедшей в воскресенье ракетной атаки Украины на Севастополь выросло до 153 человек, сообщил ранее директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. Погибли четыре человека.