В РФ заблокировали более 140 тыс. ресурсов с фейками и призывами к экстремизму

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Более 140 тысяч интернет-ресурсов, содержащих фейки, призывы к экстремизму и иную противоправную информацию, было блокировано за полтора года в России, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"За полтора года мы добились блокировки либо удаления противоправной информации со 140 тыс. интернет-ресурсов", - сказал Краснов, выступая на заседании генпрокуроров государств ШОС.

"Как правило, такие фейки по своей нацеленности являются примерами применения информационных технологий в качестве гибридного наступательного оружия", - отметил он.

В Генпрокуратуре России сформирован механизм внесудебного блокирования интернет-ресурсов с деструктивной информацией. Благодаря электронному взаимодействию с Роскомнадзором и использованию специального программного обеспечения "удается остановить распространение противоправного контента в считанные часы", подчеркнул Игорь Краснов.

"Например, по требованию прокуроров пресекаются публикации, которые на основе ложных сведений призывают граждан к организации незаконных публичных акций, массовых беспорядков, экстремистских действий и террористических актов", - отметил Краснов.