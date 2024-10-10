Поиск

Генпрокурор Краснов раскритиковал работу следствия по раскрытию IT-преступлений

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что раскрываемость IT-преступлений в России остается на низком уровне, раскритиковал работу следствия по этому направлению. Он сказал это на координационном совещании по борьбе с преступлениями с использованием интернета, цифровой валюты и компьютерной информации.

"Отмечается шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности, недостаточная эффективность предварительного расследования. Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи", - сказал Краснов.

По его словам, в результате раскрываемость таких преступлений остается одной из самых низких: "На протяжении последних лет она не превышает 27%, а в текущем году еще ниже - 25,9%".

Несмотря на наличие в ведомствах спецподразделений по противодействию киберпреступности, их работа должным образом не ведется, добавил генпрокурор.

"По итогам только прошлого года из более чем 400 тысяч решений о приостановлении производства по таким уголовным делам каждое четвертое отменено прокурорами, по результатам дополнительного расследования свыше 3 тыс. дел направлено в суд", - отметил он.

По его словам, электронный документооборот правоохранителей с организациями финансового рынка, сотовыми операторами недостаточно развит, что приводит к длительному получению оперативно-значимой информации.

В Генпрокуратуре добавили, что нарушения выявлялись и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. "Речь идет, в частности, о недостаточности мероприятий по обеспечению подавления сигналов сотовой связи, перекрытию каналов поступления запрещенных предметов. В 2023 году изъято 19,8 тысячи средств связи, в том числе 10,3 тысячи на режимных территориях, и 12,6 тысячи сим-карт, с использованием которых совершались хищения чужого имущества, преступления против детей, продажа наркотиков и другие тяжкие деяния", - сказали в ведомстве.

Игорь Краснов Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

У Путина в Казани с 21 по 24 октября запланировано около 20 двусторонних встреч

Путин расширил перечень граждан Грузии, въезжающих в РФ без оформления виз

Путин расширил перечень граждан Грузии, въезжающих в РФ без оформления виз

ФАС сочла очень высокими средние наценки на хлеб в крупных торговых сетях РФ

ФАС сочла очень высокими средние наценки на хлеб в крупных торговых сетях РФ

Петербургский СК допросил в Израиле обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Кремль не получал сигналов о готовности Киева прекратить огонь на линии соприкосновения

Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США

В Адыгее завершили эвакуацию жителей поселка под Майкопом после атаки дронов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });