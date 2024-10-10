Генпрокурор Краснов раскритиковал работу следствия по раскрытию IT-преступлений

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что раскрываемость IT-преступлений в России остается на низком уровне, раскритиковал работу следствия по этому направлению. Он сказал это на координационном совещании по борьбе с преступлениями с использованием интернета, цифровой валюты и компьютерной информации.

"Отмечается шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности, недостаточная эффективность предварительного расследования. Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи", - сказал Краснов.

По его словам, в результате раскрываемость таких преступлений остается одной из самых низких: "На протяжении последних лет она не превышает 27%, а в текущем году еще ниже - 25,9%".

Несмотря на наличие в ведомствах спецподразделений по противодействию киберпреступности, их работа должным образом не ведется, добавил генпрокурор.

"По итогам только прошлого года из более чем 400 тысяч решений о приостановлении производства по таким уголовным делам каждое четвертое отменено прокурорами, по результатам дополнительного расследования свыше 3 тыс. дел направлено в суд", - отметил он.

По его словам, электронный документооборот правоохранителей с организациями финансового рынка, сотовыми операторами недостаточно развит, что приводит к длительному получению оперативно-значимой информации.

В Генпрокуратуре добавили, что нарушения выявлялись и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. "Речь идет, в частности, о недостаточности мероприятий по обеспечению подавления сигналов сотовой связи, перекрытию каналов поступления запрещенных предметов. В 2023 году изъято 19,8 тысячи средств связи, в том числе 10,3 тысячи на режимных территориях, и 12,6 тысячи сим-карт, с использованием которых совершались хищения чужого имущества, преступления против детей, продажа наркотиков и другие тяжкие деяния", - сказали в ведомстве.