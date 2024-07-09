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РКН пригрозил сайту "Книга фанфиков" блокировкой за отказ удалить ЛГБТ-контент

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил владельцам сайта "Книга фанфиков" требование удалить с сайта запрещённую в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено).

В случае отказа ресурс будет заблокирован на территории РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Ведомство направило в адрес владельцев латвийской русскоязычной коммерческой платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Если ресурс проигнорирует требования ведомства, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке", - сообщили в пресс-службе РКН.

По данным ведомства, "на ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении". Однако владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие.

В РКН напомнили, что "информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, относится к запрещенной к распространению в РФ". "При этом более 75% посетителей указанного сайта заходят на него с территории РФ", - отметили в ведомстве.

По данным РКН, в период с 1 по 7 июля 2024 года ведомство ограничило или заблокировало "828 страниц, содержащих ЛГБТ-контент, за июнь 2024 года - 3 тыс. таких материалов, с начала 2024 года - 26,3 тыс. страниц".

Фанфик (от англ. fanfiction) - жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений, произведений киноискусства, комиксов, компьютерных игр и так далее.

РКН
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