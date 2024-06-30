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Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Личные контакты президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируются на саммите ШОС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Саммит ШОС - это очевидно место, где они встретятся", - сказал Лавров в воскресенье в ответ на вопрос телеканала "Беларусь 1" планируются ли в ближайшее время личные контакты Путина и Лукашенко.

"У нас отношения союзничества, стратегического партнерства основаны на взаимности. Все принимаемые президентами решения о развитии Союзного государства, его внешнеполитической активности, исходят из принципа взаимности и опираются на баланс интересов. Все, что мы делаем, является взаимовыгодным. Возьмите любую сферу нашей работы. Именно этот принцип обеспечивает успех союзнических отношений России и Республики Беларусь", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко РФ ШОС
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