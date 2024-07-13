Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным украинскую проблематику.

Он сообщил об этом во время совещания в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности республики на южном направлении в субботу.

"Я думаю, мы в ближайшее время с Путиным обсудим эти проблемы (по Украине - ИФ) и подумаем, как мы будем действовать дальше", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что на Украине достаточно "нормальных людей, особенно среди военных".

"Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться", - подчеркнул он.

Лукашенко выразил уверенность, что многие украинцы воюют, подталкиваемые натовцами.

"Воюют до последнего украинца. Очень жаль", - отметил белорусский президент.