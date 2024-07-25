Генпрокурор Краснов призвал к равноправному участию государств в управлении Интернетом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия выступает за равноправное участие государств в управлении интернетом, заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в Бишкеке на заседании генпрокуроров стран ШОС.

Он отметил, что на площадке ООН "наши усилия не ограничиваются продвижением упомянутой мной конвенции (конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях)".

"Принимаем участие в исследовании существующих и потенциальных угроз в рамках созданной по инициативе России рабочей группы по вопросам безопасности в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий. Важной ее задачей видим создание системы равноправного участия государств в управлении сетью Интернет для обеспечения ее общедоступного и стабильного функционирования вне зависимости от политической конъюнктуры", - отметил глава Генпрокуратуры России.

Он добавил, что помимо ШОС Россия активно участвует в международном сотрудничестве по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий в рамках таких структур, как СНГ и БРИКС, развиваются межведомственные партнерские связи в двустороннем формате.

Краснов напомнил, что на 24-м саммите государств-членов ШОС в Казахстане президент Владимир Путин предложил создать в Евразии новую архитектуру сотрудничества неделимой безопасности, учитывающую интересы всех без исключения государств континента. "Считаю, что мы как руководители прокурорских служб должны использовать имеющийся арсенал для укрепления межгосударственных связей для защиты суверенитета наших стран и прав граждан в соответствии с национальными ценностями и путями развития", - подытожил он.