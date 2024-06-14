Путин готов обсуждать с Западом неделимую систему евразийской безопасности

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с европейскими странами, к диалогу по созданию системы неделимой европейской безопасности, и базовые принципы этого диалога, несмотря на события на Украине, должны оставаться неизменными, заявил президент Владимир Путин на встречи с руководством российского МИД.

"Мы готовы к диалогу с нашими партнерами по ОДКБ, ШОС, которые и сегодня вносят весомый конструктивный вклад в урегулирование украинского кризиса, а также с западными, в том числе европейскими государствами. Мы могли бы приступить к фундаментальной задаче, а именно созданию неделимой системы евразийской безопасности, учитывающей интересы всех без исключения государств континента", - сказал Путин, завершая свое выступление.

Он добавил, что, "конечно, буквальное возвращение к предложениям в сфере безопасности, которые мы объявляли 20 лет и даже два года назад, невозможно, слишком много всего произошло, изменились обстоятельства, однако базовые принципы и, главное, сам предмет диалога остаются неизменными".

"Россия осознает свою ответственность за мировую стабильность и снова подтверждает свою готовность вести разговор со всеми странами, но это должна быть не имитация мирного процесса, которая обслуживает чью-то корыстную волю, а серьезный обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности", - заверил президент.

Ранее на этой встрече он высказал уверенность, что в перспективе необходимо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразии и уже пришло время "начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии".

В России понимают, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, добавил он.

"Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных континентов просто не будет необходимости. Да, по большому счету, если честно, сегодня-то никакой необходимости нет - оккупация только, вот и всё", - отметил Путин.

По его мнению, государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить системы работающих институтов, механизмов, договоренностей, которые бы реально служили достижению общей цели стабильности и развития.

Президент отметил, что для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно значительно активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями.

"Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Видим перспективу в том, чтобы к этим процессам в дальнейшем подключились и другие влиятельные евразийские объединения - от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока", - сказал он.

Будущая архитектура евразийской безопасности открыта для всех, кто желает принять участие в ее создании, с ними нужно наладить диалог, сказал также Путин.

"Надо наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. И для начала прошу проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россий", - сказал он дипломатам.

По его оценке, сейчас, "очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности".