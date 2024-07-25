Белгородский губернатор сообщил об обстрелах Шебекинского округа

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекина и сел Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа. В Шебекине один человек погиб на месте, двое были ранены.

Раненых бойцы территориальной самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи их отпустили домой, дальше они будут лечиться амбулаторно, рассказал Гладков.

В Шебекине были повреждены два многоквартирных дома: в одном повреждены остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль, перечислил губернатор.

В Вознесеновке и Муроме обошлось без пострадавших.

"В районе села Вознесеновка в результате атаки беспилотника поврежден автобус - выбиты лобовое и боковые стекла и посечен кузов", - написал губернатор.

По его данным, еще один дрон атаковал частное домовладение в селе Муром. В доме пробита крыша.