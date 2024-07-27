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Один человек пострадал при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны Украины на территории Грайворонского и Шебекинского горокругов.

"В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Также в результате прилета боеприпаса на территории Шебекинского округа повреждена ЛЭП. Часть города Шебекино, а также села Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка временно остаются без света.

В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение.

Как уточнил Гладков, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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