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В Кремле не исключили переговоры с Зеленским при определенных условиях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Кремле допустили переговоры с Киевом при власти Владимира Зеленского, "но при определенных условиях".

Отвечая в четверг на вопрос журналистов, готова ли Москва на переговоры с Киевом и при власти Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Вопрос непростой. С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты".

В качестве препятствий, которые необходимо преодолеть для начала переговоров, представитель Кремля указал на утрату легитимности Зеленского в качестве президента. "Помимо общей проблемы с легитимностью, есть еще проблема с фактически законодательным запретом на какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, все эти запреты действуют", - отметил Песков.

"Поэтому здесь много всего еще предстоит прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения", - добавил пресс-секретарь президента.

Касаясь темы переговоров с Киевом, Песков заявил: "Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова Украина, правительство страны, украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов, потому что вы видите, что пока очень разные заявления звучат, и пока не совсем понятно".

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина
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