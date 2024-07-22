В Кремле намерены дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире

Дмитрий Песков Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ждут конкретных действий со стороны Украины, если Киев действительно готов вести диалог о мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем. Здесь нужно подождать каких-то конкретных действий, если такие будут", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя заявление президента Украина Владимира Зеленского, который допустил возможность переговоров с Россией в случае, если та будет готова обсуждать "мирный план".

"Это, конечно, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются и с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", - сказал Песков.