Лукашенко и Путин начали общение в закрытом формате на Валааме

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Переговоры в закрытом формате между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко начались на Валааме.

"Прямо сейчас общение (президентов России и Белоруссии - ИФ) продолжается в закрытом формате", - сообщили в приближенном к пресс-службе белорусского президента телеграм-канале "Пул Первого".

Там отметили, что в самом начале встречи главы государств посетили храм Смоленской иконы Божьей матери и Часовню царственных страстотерпцев.

Ранее в четверг сообщалось, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург.