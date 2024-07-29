Лукашенко заявил, что нашел с Путиным на Валааме взаимопонимание по всем вопросам

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным на Валааме было достигнуто взаимопонимание, обсуждались три основных вопроса.

"Взаимопонимание найдено по всем вопросам", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании с правительством по международным вопросам, его цитирует госагентство БелТА. "Отторжения абсолютно нет", - добавил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что с его стороны "выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы (и по основным направлениям приняты решения), так и тактические". А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам, добавил он.

Президент Белоруссии отметил, что в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече Путиным, были три основных. "Вы поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить) - по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос - утилизационный сбор, и третий вопрос - о предоплате за нефть", - пояснил он.

Лукашенко сообщил, что в повестке переговоров с Путиным центральное место занимали также вопросы обеспечения безопасности.

"Они закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, министерство иностранных дел - по определенным вопросам", - заявил президент Белоруссии.

Он отметил, что с Путиным достигнута договоренность к заседанию Высшего госсовета Союзного государства закрыть все проблемные вопросы по линии совбезов и по темам правительств.

"Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия - и союзный Совмин, и Высший госсовет", - сказал Лукашенко. "С президентом (России Владимиром Путиным - ИФ) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов, и по темам правительства", - подчеркнул белорусский президент.

Кроме того, на совещании с правительством Лукашенко также поручил определить стратегию республики в Шанхайской организации сотрудничества для достижения намеченных целей.

"Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили (в качестве члена ШОС - ИФ)", - сказал президент Белоруссии.

"И делать это надо по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы. Прежде всего - дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций, диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссия намерена включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС.

"Беларусь приглашена на саммит БРИКС, который скоро пройдет в Казани", - сказал Лукашенко, которого цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусский президент подчеркнул, что "это серьезная структура, объединяющая мощнейшие государства нашей планеты. Она охватывает более 40% населения Земли. И мы заинтересованы включиться в интеграционные процессы на данном пространстве".

"БРИКС - еще одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять равновесие и экономическую устойчивость. МИДу необходимо сформировать план нашего участия на этой площадке. И, в частности, моих встреч", - резюмировал Лукашенко.

25-26 июля сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились на Валааме, где у них состоялось неформальное общение. Президенты также посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.