Путин и Лукашенко встречаются на Валааме

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит на Валааме.

"Лукашенко и Путин встретились на Валааме", - сообщил близкий к администрации белорусского президента телеграм-канал "Пул-Первого".

Президенты России и Белоруссии посещали вместе Валаамский монастырь неоднократно. Они приезжали сюда в июле 2023 года и в июле 2019 года.

Каждый раз поездку на Валаам Путин и Лукашенко использовали как возможность обсудить целый ряд вопросов стратегического характера, а также проблемы функционирования Союзного государства.