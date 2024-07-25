Фрегат ВМС Индии Tabar прибыл в Санкт-Петербург

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Фрегат ВМС Индии прибыл в Петербург, передал корреспондент "Интерфакса"

Корабль вечером 25 июля пришвартовался у Английской набережной. Бортовой номер фрегата - F44. Согласно открытым источникам, он принадлежит фрегату Tabar, который относится к кораблям проекта Talwar, построенных для ВМС Индии в России.

Как сообщалось, ранее на этой неделе в Петербург прибыли эсминец ВМС КНР "Цзяо Цзуо", учебный корабль ВМС Алжира "Ла Суммам" и делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом.

Военно-морской парад пройдет 28 июля в Петербурге в День Военно-морского флота. Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Санкт-Петербурге восстановлена указом президента России в 2017 году.