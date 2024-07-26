Два корабля ВМС Китая прибыли во Владивосток

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Десантный корабль "Лунхушань" и учебный корабль "Чжен Хе" Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прибыли в пятницу во Владивосток в рамках делового захода, сообщил отдел информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Первым в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) на 33 причале ошвартовался учебный корабль "Чжен Хе", где накануне встретили корабль Социалистической Республики Вьетнам "Чан Хынг Дао", - говорится в сообщении.

На берегу, несмотря на проливной дождь, состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством заместителя дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ капитана второго ранга Дмитрия Блинова.

Вторым во Владивосток зашел корабль "Лунхушань", который из-за своих внушительных размеров, сопоставимых с кораблем управления ТОФ "Маршал Крылов", был ошвартован у причала городского порта. Китайских моряков также встретили по российской традиции хлебом и солью.

В церемонии участвовал командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев.

В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке будут проведены совместные спортивные мероприятия с ВМС Вьетнама и ВМФ России, в том числе футбольные и баскетбольные матчи, а также гребля на ялах.

Для иностранных моряков запланированы экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход кораблей ВМС НОАК продлится до 30 июля.