Корабли РФ и КНР провели учебные стрельбы в Филиппинском море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Корабли России и Китая выполнили практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям на тренировке в ходе совместного патрулирования в Филиппинском море, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота и ВМС НОАК провели условные ракетные, а также практические артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по плавающим мишеням", - заявили военные.

По данным ведомства, в маневрах приняли участие корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) и отряд кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху".

"Тренировка проводилась в акватории Филиппинского моря в рамках совместного российско-китайского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что после завершения тренировки совместный штаб подвел итоги практических действий.

Задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году, говорится в сообщении.

Накануне в ТОФ сообщили, что российские корветы "Громкий" и "Резкий" прибыли в китайский порт Чжаньцзян для участия в военно-морском учении РФ и КНР "Морское взаимодействие-2024", которое пройдет 15-17 июля.