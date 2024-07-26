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Военный ледокол "Евпатий Коловрат" вошел в состав ВМФ России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском в пятницу подняты военно-морские флаги на новейшем корабле ледового класса "Евпатий Коловрат" и рейдовом катере РК-2188, суда вошли в состав Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"На торжественной церемонии присутствовали командующий ОКВС вице-адмирал Александр Юлдашев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, ветераны ВМФ и вспомогательного флота, представители соединений и частей", - говорится в сообщении.

"Евпатий Коловрат" прошел полный цикл испытаний представителями завода-изготовителя. Выполнена проверка мореходных качеств ледокола, маневренности, аэронавигационного оборудования и всех судовых систем. Ледокол будет выполнять задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки кораблей ВМФ РФ в ближней арктической зоне.

Новый ледокол построен по проекту 21180м, разработанному Нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз". Водоизмещение "Евпатия Коловрата" 4 тыс. тонн, длина - 82 м, ширина - 19 м. Скорость полного хода - 14 узлов, экипаж-30 человек, автономномность-30 суток, толщина преодолеваемых льдов -1,5 м.

ВМФ РФ Петропавловск Санкт-Петербург Евпатий Коловрат Тихоокеанский флот
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