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Госпитализированы четверо пострадавших при возгорании на месторождении "Роспана"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших во время возгорания установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом.

"Четверо госпитализированы в Новоуренгойскую больницу: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для стабилизации и улучшения состояния пациентов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Четверо пострадавших лечатся амбулаторно, госпитализация им не потребовалась. Еще один человек погиб.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Роспан Интернешнл", во время возгорания установки семь человек пострадали и один погиб.

На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Угроза населению и окружающей среде отсутствует. На месте организован экологический мониторинг.

АО "Роспан Интернешнл Ямало-Ненецком автономный округ (ЯНАО)
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