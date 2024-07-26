Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась почти в два раза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки потушили четыре возгорания на площади 589 га в Красноярском крае, сократив почти в два раза площадь леса, охваченную огнем, сообщает региональный лесопожарный центр в пятницу.

"На 10:00 (6:00 по московскому времени) 26 июля на территории края действуют шесть лесных пожаров на площади 745 га в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском районах", - говорится в сообщении.

В патрулировании лесов и тушении возгораний участвуют более 300 человек, задействована 51 единица техники. В течение дня планируется привлечь 26 воздушных судов.

В регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим.