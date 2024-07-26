Поиск

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась почти в два раза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки потушили четыре возгорания на площади 589 га в Красноярском крае, сократив почти в два раза площадь леса, охваченную огнем, сообщает региональный лесопожарный центр в пятницу.

"На 10:00 (6:00 по московскому времени) 26 июля на территории края действуют шесть лесных пожаров на площади 745 га в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском районах", - говорится в сообщении.

В патрулировании лесов и тушении возгораний участвуют более 300 человек, задействована 51 единица техники. В течение дня планируется привлечь 26 воздушных судов.

В регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим.

Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Что произошло за день: четверг, 25 июля

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

Законопроект о мерах безопасности на зрелищных мероприятиях прошел I чтение

Лукашенко и Путин начали общение в закрытом формате на Валааме

Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи

Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });