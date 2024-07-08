Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 8,2 тыс. га

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Количество и площадь лесных пожаров увеличились в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

"На 10:00 (06:00 по Москве) 8 июля на территории края действуют действует 30 лесных пожара на площади 8,2 тыс. га в Северо-Енисейском, Енисейском, Эвенкийском, Туруханском, Богучанском, Кежемском районах. 9 из них специалисты локализовали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть очагов находится в удаленной труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам нет.

В патрулировании и тушении возгораний участвуют более 500 специалистов лесопожарного центра, задействованы 36 единиц спецтехники. В течение дня планируется привлечь 23 воздушных судна.

За минувшие выходные ликвидировано 9 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га на севере Красноярского края. По предварительным данным, возгорания произошли из-за гроз.

Как сообщалось, в регионе действует режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим.