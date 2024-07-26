Поиск

Песков не ждет возобновления полноценной работы посольства США в Москве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Возобновления полноценной работы посольства США в Москве пока не ожидается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никуда посольство США в Москве не возвращалось. И не вернется пока. Потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал Песков, выступая на площадке Фестиваля новых медиа.

Фрагмент выступления размещен в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

Хроника 15 апреля 2021 года – 26 июля 2024 годаДипломатическое противостояние
США Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский фонд "Свободная Россия" признан в РФ экстремистской организацией

В Думу внесли законопроект об уплате половины штрафа за неправильную парковку

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

В МЧС РФ не увидели оснований для проверок квест-комнат

Пожар на месторождении "Роспана" случился при подготовке к ремонту

Обвиняемый в подрыве машины признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Жители столицы Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Что произошло за день: четверг, 25 июля

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });