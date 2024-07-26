Песков не ждет возобновления полноценной работы посольства США в Москве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Возобновления полноценной работы посольства США в Москве пока не ожидается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никуда посольство США в Москве не возвращалось. И не вернется пока. Потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал Песков, выступая на площадке Фестиваля новых медиа.

Фрагмент выступления размещен в телеграм-канале Мастерской новых медиа.