Посол Антонов заявил, что посольство РФ в США ежедневно получает угрозы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российское посольство в Вашингтоне практически ежедневно получает сообщения с угрозами.

"Сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам", - говорится в сообщении Антонова, размещенном в телеграм-канале посольства.

Антонов отметил, что "власти США своей русофобской политикой таким тенденциям только попустительствуют".