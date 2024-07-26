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Минсельхоз отметил рост кредитования сезонных полевых работ на 18% к 23 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с АПК, к 23 июля направили на проведение сезонных полевых работ 754 млрд рублей кредитных ресурсов, что на 18,1% больше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 18,7% - до 526 млрд рублей, Сбербанк - на 16,8%, до 228 млрд рублей.

Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (85,4 млрд рублей), Краснодарском крае (66,5 млрд рублей) и Московской области (60,5 млрд рублей).

Как сообщалось, в этом году на льготное кредитование АПК предусмотрено 219,2 млрд рублей, из которых 27% - на краткосрочное, 73% - на инвестиционное. В 2023 году на эти цели было предусмотрено 201,5 млрд рублей.

В связи с ростом ставки ЦБ Минсельхоз в 2024 году ввел так называемую плавающую ставку льготного кредитования, которая зависит от размера ставки ЦБ. В результате для сельхозорганизаций ставка льготного кредитования составляет 10%, для малых форм - 6,8%, сообщала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в середине июля. Ранее льготные кредиты выдавались по ставке не более 5%.

Елена Фастова Минсельхоз Россельхозбанк Сбербанк Краснодарский край Ростовская область
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