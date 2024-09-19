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Минсельхоз запросил дополнительные средства на льготные кредиты после повышения ставки ЦБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз ждет дополнительные средства для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки Банком России, сообщила "Интерфаксу" первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"Дополнительные деньги потребуются, потребность оценивали. Мы запросили Минфин, ждем, когда выделят дополнительные средства", - сказала она.

Фастова напомнила, что в 2024 году на субсидирование льготных кредитов в бюджете предусмотрено 209 млрд рублей, из них 28 млрд рублей - на новые краткосрочные кредиты. "Все принятые обязательства (по субсидированным кредитам - ИФ) будем выполнять", - подчеркнула она.

В 2023 году на поддержку льготного кредитования из бюджета был выделен 201 млрд рублей.

Общий объем заключенных кредитных соглашений в отрасли ежегодно составляет порядка 1,2 трлн рублей.

В связи с ростом ключевой ставки Минсельхоз ввел так называемую плавающую ставку по льготным кредитам, которая привязана к ставке ЦБ. Ведомство разработало специальную шкалу для определения ставки и выделило несколько приоритетных направлений, для которых ставка по льготным кредитам будет ниже, чем для других отраслей. В числе приоритетов - селекция, генетика, садоводство, молочное скотоводство, птицеводство, хлебопекарная и мукомольная промышленность и некоторые другие отрасли.

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с прежних 18%.

Банк России Елена Фастова Минсельхоз Минфин ЦБ РФ
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