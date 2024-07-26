Завершено расследование крупного хищения во "Всероссийском обществе глухих"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В МВД России завершили расследование уголовного дела о хищении почти 300 млн рублей группой руководителей "Всероссийского общества глухих", сообщил пресс-центр министерства в пятницу.

"В Следственном департаменте МВД России закончено производство следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (ОООИ ВОГ) по факту хищения денежных средств, (...) а также растраты недвижимого имущества указанного общества", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что бывший президент ОООИ ВОГ Валерий Рухледев с соучастниками в период с ноября 2011 года по март 2017 года похитили свыше 32 млн рублей, выделенных министерством труда РФ из федерального бюджета в качестве субсидий на поддержку программы по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест в рамках реализации госпрограммы РФ "Доступная среда".

Также полицейские установили, что в период с ноября 2011 года по декабрь 2019 года Рухледев, являясь президентом ОООИ ВОГ, в составе организованной группы совместно с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений Общества "Ивановым Станиславом Александровичем, Иванченко Вадимом Владимировичем, Безруковым Евгением Николаевичем, Демидовой Маргаритой Васильевной, Брагиным Михаилом Юрьевичем, Мордвинцевым Виктором Петровичем, Гаулстон Венерой Мунировной, а также с Кособоковым Сергеем Николаевичем и Дорофеевым Александром Арсеньевичем" совершили растрату, то есть хищение имущества организации.

"Путем совершения ряда заведомо невыгодных для ОООИ ВОГ сделок по отчуждению недвижимого имущества указанной организации по заведомо заниженной стоимости, расположенного в Новосибирской, Калининградской, Омской, Тверской и Челябинской областях, а также в республике Татарстан, в пользу третьих лиц, причинив тем самым ОООИ ВОГ ущерб на сумму более 267 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - пояснили в МВД.

В ходе расследования на земельные участки и здания, в отношении которых была совершена растрата, был наложен арест на сумму более 306 миллионов рублей, при этом добровольно погашен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

В настоящее время обвиняемые и их защитники уведомлены об окончании следственных действий и начали знакомиться с материалами уголовного дела.