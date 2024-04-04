Ущерб "Всероссийскому обществу глухих" по делу о растрате оценили в 200 млн руб.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Следствие МВД России установило, что арестованный президент "Всероссийского общества глухих" и представители руководства нанесли ущерб в размере более 200 млн рублей организации по делу о растрате земельных участков.

"Растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в Республике Татарстан, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях. Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 миллионов рублей", - сказали в пресс-центре министерства в четверг.

По данным МВД, в период с 2015 по 2019 год действующий президент общества, двое вице-президентов, помощник президента и некоторые сотрудники аппарата Центрального правления ВОГ заключили ряд сделок по отчуждению недвижимости общественной организации по заведомо заниженной стоимости. Также одним из обвиняемых по уголовному делу является бывший президент ВОГ, ранее осужденный за аналогичные преступления.

В рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 статьи 160 УК РФ) правоохранители провели обыски в жилищах и офисных помещениях на территории Москвы, Казани, Новосибирска, Твери, Омска и Калининграда. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственные документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

На период расследования уголовного дела на объекты имущества ВОГ наложен арест, отметили в МВД.

В конце февраля Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест президента ВОГ Станислава Иванова по делу о растрате сроком до 8 апреля 2024 года. Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента Венеры Гаулстон, помощника президента и председателя Новосибирского отделения ВОГ Михаила Брагина, а также бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко.

В 2023 году бывший президент ВОГ Валерий Рухледев был приговорен к семи годам колонии общего режима за растрату.

Как говорится на сайте организации, ВОГ – "самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху".