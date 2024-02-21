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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Суд в Москве арестовал президента "Всероссийского общества глухих"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест президента "Всероссийского общества глухих" (ВОГ) Станислава Иванова по уголовному делу о растрате, сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Иванова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2024 года", - сообщили в пресс-службе в среду.

Иванову вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как уточнили в суде, по версии следствия, "Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ ВОГ, причинив организации значительный ущерб".

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента Венеры Гаулстон, помощника президента и председателя Новосибирского отделения ВОГ Михаила Брагина, а также бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко.

О задержании фигурантов стало известно накануне. По информации газеты "Коммерсант", ущерб по делу в настоящее время оценивается в 211 млн руб.

В 2023 году бывший президент ВОГ Валерий Рухледев был приговорен к семи годам колонии общего режима за растрату.

Как говорится на сайте организации, ВОГ - "самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху".

Мещанский суд Москвы ВОГ Станислав Иванов
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