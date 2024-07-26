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Замминистра обороны Цивилева сообщила о внедрении ИИ для помощи ветеранам СВО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Технологии искусственного интеллекта постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам СВО, сообщила журналистам замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"По поводу искусственного интеллекта - мы уже отчасти начали им заниматься. <...> это и робот "Макс" (на сайте "Госуслуг"), и "Катюша"(на сайте фонда "Защитники Отечества). Это те ресурсы, которые позволяют как раз взаимодействовать, коммуницировать непосредственно уже через искусственный интеллект", - сказала она.

"Вопросы копятся, людей приходит все больше. И, конечно же, если мы будем не использовать современные методы коммуникации, это будет очень нас ограничивать в нашей работе", - заявила Цивилева.

Анна Цивилева Госуслуги СВО Минобороны Защитники Отечества
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