Цивилева пообещала расширенную диспансеризацию возвращающимся с СВО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие, вернувшиеся со специальной военной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм, сообщила в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны Анна Цивилева.

"Люди совсем молодого возраста, 30-40 лет, в результате того, что они теряют здоровье на линии боевого соприкосновения, сталкиваются с такими заболеваниями, на которые они даже бы не обращали внимания в дальнейшей жизни, это потом скажется на ее качестве. Нам необходимо сейчас каждому, кто будет возвращаться из зоны специальной военной операции, обязательно дать возможность получить комплексную, расширенную диспансеризацию", - сказала она.

По ее данным, у многих военных после участия в боевых действиях отмечаются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов, инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.

"Ребята молодые, им надо работать, им надо создавать семьи", - отметила замминистра.

Она также сообщила, что Минобороны и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства для военнослужащих.

"Действительно, этот вопрос очень важный. Президент дал такое поручение министерству здравоохранения РФ для того, чтобы продумать возможность для военнослужащих, которые будут ходить в отпуска, получать амбулаторную помощь в поликлиниках по месту жительства, в зависимости от того, какую поликлинику ему в данный момент удобно посетить, несмотря на то, что на сегодняшний день они не имеют права обслуживаться в гражданских поликлиниках", - сказала Цивилева.

В ходе рабочей поездки Цивилева также посетила и гражданские больницы Ростова-на-Дону, в которых проходят процедуры долечивания и реабилитации раненые военнослужащие.

"Здесь (в Ростове-на-Дону) абсолютно не выстроена, нет структуры комплексной реабилитации и протезирования. А на это надо обратить внимание. Нужно максимально быстро, не более 2-3 месяцев, начинать протезировать. (...) Поэтому протезные предприятия именно с системой реабилитации комплексной, обучением пользованию этими протезами должны находиться и базироваться в том числе (...) в Ростове-на-Дону, - отметила она. - Мы поднимем обязательно этот вопрос, будем обсуждать его и с губернатором, и в периметре Минобороны и привлекать, в том числе, протезные предприятия, чтобы они сюда заходили и начинали работать".

По ее словам, в Ростове-на-Дону должен появиться протезный центр, в котором человек получает медицинское восстановление, медицинскую помощь, физиотерапию, и одновременно с ним работает протезист.

"Очень четко, очень индивидуально, понимая тот функционал, тот уровень активности, тот возраст человека, то есть как он будет жить дальше, и под это подбирается индивидуальный, персональный, комфортный протез", - добавила замминистра.

Кроме того, рабочая группа Минобороны, которая участвовала в рабочей поездке Цивилевой, проверила организацию работы филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс", уточнила вопросы обеспечения жильем на новых территориях и проверила работу с обращениями военнослужащих.

Члены рабочей группы также посетили предприятия региона, которые производят протезы. В ходе рабочей поездки были оценены мощности протезных предприятий на предмет возможности обеспечения высокофункционального протезирования военнослужащих, получивших ранения.