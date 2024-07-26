Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Космонавт госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов 18 августа отправится на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, говорится в сообщении NASA, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

В экипаж также включены астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон.

12 июля медкомиссия признала космонавта Горбунова годным к полету на МКС.

10 июля в ЦПК сообщили, что Горбунов 15 июля отправится в США для прохождения заключительного этапа подготовки к полету на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon.

9 июля NASA сообщало, что корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9 отправится к МКС не ранее августа.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.