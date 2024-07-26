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Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Космонавт госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов 18 августа отправится на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, говорится в сообщении NASA, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

В экипаж также включены астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон.

12 июля медкомиссия признала космонавта Горбунова годным к полету на МКС.

10 июля в ЦПК сообщили, что Горбунов 15 июля отправится в США для прохождения заключительного этапа подготовки к полету на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon.

9 июля NASA сообщало, что корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9 отправится к МКС не ранее августа.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как заявил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

NASA Роскосмос США Александр Горбунов
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