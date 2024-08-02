Поиск

Российский космонавт Песков отправится к МКС на корабле Crew Dragon в 2025 году

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков назначен в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии SpaceX Crew-10 не ранее февраля 2025 года, сообщает NASA.

Также в состав экипажа войдут два астронавта NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Такуя Ониси.

Для Пескова этот полёт будет первым в карьере космонавта.

В РоссииКорабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августаЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что экипаж отправится к МКС не ранее февраля 2025 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Crew Dragon МКС Кирилл Песков Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон об участии РАН в экспертизе учебников

Совфед одобрил закон об участии РАН в экспертизе учебников

Спасенная при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочка находится в тяжелом состоянии

Спасенная при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочка находится в тяжелом состоянии

Шесть украинских БПЛА уничтожено за ночь над двумя российскими регионами

В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся пятиэтажки спасены 15 человек

В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившейся пятиэтажки спасены 15 человек

Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле увеличилось до четырех человек

Тело третьего погибшего извлекли спасатели из-под завалов в Нижнем Тагиле

Больше четырех воздушных целей сбито над Севастополем

Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного человека

Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена

Путин приехал во "Внуково" для встречи с россиянами, вернувшимися после обмена

Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях России и США после обмена

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });