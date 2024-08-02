Российский космонавт Песков отправится к МКС на корабле Crew Dragon в 2025 году

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков назначен в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии SpaceX Crew-10 не ранее февраля 2025 года, сообщает NASA.

Также в состав экипажа войдут два астронавта NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Такуя Ониси.

Для Пескова этот полёт будет первым в карьере космонавта.

В сообщении отмечается, что экипаж отправится к МКС не ранее февраля 2025 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.