Космонавт Горбунов отправится в США 15 июля для подготовки к полету на МКС

Космонавт Александр Горбунов во время тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Космонавт Александр Горбунов 15 июля отправится в США для заключительного этапа подготовки к полету на Международную космическую станцию в составе экипажа американского корабля Crew Dragon, сообщили в Центре подготовки космонавтов.

"На 15 июля запланирован его перелет в США для предстартовой подготовки в качестве специалиста миссии SpaceX Crew-9, старт которой намечен на август 2024 года", - говорится в сообщении.

10 июля Горбунов прошел экзаменационную комплексную тренировку по работе на российском сегменте МКС. Специалисты подвели итог предполетной подготовки космонавта и оценили его готовность к выполнению работ на борту станции.

"Космонавт получил положительную оценку своей работы на экзаменационной комплексной тренировке", - отметили в Центре.

9 июля NASA сообщило, что американский многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Горбунова отправится к МКС не ранее августа.

В экипаж миссии Crew-9 помимо Горбунова входят астронавты NASA Зена Кардман (командир корабля), Ник Хейг и Стефани Уилсон. Они сменят экипаж миссии Crew-8 и проведут на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.