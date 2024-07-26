Поиск

Власти Челябинской области заявили, что при прорыве дамбы никто не пострадал

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Медики готовы оказать помощь гражданам, оказавшимся в зоне прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из ближайшего селения Киолим эвакуировали 35 человек. Идет эвакуация из других населенных пунктов.

В РоссииТри населенных пункта в Челябинской области эвакуируют из-за размыва плотиныЧитать подробнее

"Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в городе Карабаш на базе двух школ развернули пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Киалимском водохранилище, расположенном в Челябинской области, поднялся уровень воды. В результате смыло 100 из 500 метров дамбы. Оказался затоплен участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км.

Челябинская область Киалимское водохранилище
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три населенных пункта в Челябинской области эвакуируют из-за размыва плотины

На Киалимском водохранилище в Челябинской области разрушилась дамба

На Киалимском водохранилище в Челябинской области разрушилась дамба

Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ульяновске

Что произошло за день: пятница, 26 июля

Дума снова запретит владельцам до 5% подсанкционных АО запрашивать информацию у компаний

Дума снова запретит владельцам до 5% подсанкционных АО запрашивать информацию у компаний

ФАС до 31 июля ждет от нефтяников обоснование роста оптовых цен на Аи-95

РКН нашел у Google достаточно нарушений для применения мер к YouTube

РКН нашел у Google достаточно нарушений для применения мер к YouTube

Иноагентом признан "BILD на русском"

Завершено расследование крупного хищения во "Всероссийском обществе глухих"

Накопительные пенсии в РФ вырастут на 7% с августа

Накопительные пенсии в РФ вырастут на 7% с августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });