Власти Челябинской области заявили, что при прорыве дамбы никто не пострадал

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Медики готовы оказать помощь гражданам, оказавшимся в зоне прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из ближайшего селения Киолим эвакуировали 35 человек. Идет эвакуация из других населенных пунктов.

"Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в городе Карабаш на базе двух школ развернули пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Киалимском водохранилище, расположенном в Челябинской области, поднялся уровень воды. В результате смыло 100 из 500 метров дамбы. Оказался затоплен участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км.