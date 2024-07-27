Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после ограничений

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани и Нижнекамска с 11:00 по московскому времени возобновили обслуживание рейсов после введенных ограничений, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" пять воздушных судов, летевших в Казань. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани столицы Татарстана сообщили, что направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.