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Прилет почти двух десятков рейсов в Новосибирск задерживается из-за тумана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прилет 18 рейсов, назначенных на утро понедельника, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Самолеты из Москвы, Сочи, Самары, Оренбурга и других городов направлены на запасные аэродромы в Омск, Новокузнецк и Томск по метеоусловиям - в Новосибирске утром в понедельник густой туман.

Также задерживаются несколько рейсов, которые должны прибыть во второй половине дня, в том числе из Антальи (Турция) и вылет рейса авиакомпании "Якутия" в Эльгу.

Новосибирск Якутия Оренбург
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