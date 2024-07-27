Направляющиеся в Казань авиарейсы перенаправили в Самару и Ульяновск

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следующие в Казань авиарейсы перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана в субботу.

"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск", - говорится в сообщении в телеграм-канале аэропорта.

Отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что аэропорты Казани и Нижнекамска (Татарстан) с 9:30 по московскому времени не обслуживают рейсы из-за введенных для безопасности ограничений.