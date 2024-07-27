Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Лозоватское

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заняли поселок Лозоватское в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское (ДНР)", - сказали в ведомстве.

По его данным, также нанесены удары по формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая (ДНР) и отражены три контратаки штурмовых групп.

"Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30", - сказали в Минобороны.

В министерстве заявили, что группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмаховка (ЛНР) и Красный Лиман (ДНР), а также отразила одну атаку.

"ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны РФ.

Сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск (ДНР) - в результате украинские войска потеряли до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Времевка и Великая Новоселка Донецкая народная республика. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, группировка "Днепр" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области - потери армии Украины составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.