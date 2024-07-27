Военные РФ за сутки сбили 10 снарядов HIMARS и 81 украинский дрон

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток уничтожили в воздухе 81 украинский беспилотник, а также десять снарядов системы HIMARS, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS производства США, 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что также за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов.