Минобороны РФ заявило об ударах группировки "Север" по пяти бригадам ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные на северном направлении отразили две контратаки ВСУ и нанесли поражение пяти бригадам украинских войск, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области", - сказали в министерстве.

"За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, три боевые бронемашины, два пикапа, пять гаубиц и два склада боеприпасов.