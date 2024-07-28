Около 200 кораблей и 15 тыс. военных примут участие в парадах по случаю дня ВМФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Около 200 кораблей и судов примут участие в парадах по случаю Дня Военно-морского флота, который отмечается в воскресенье, сообщили в Минобороны России.

Военно-морские парады и военно-спортивные праздники в честь Дня ВМФ пройдут в Санкт-Петербурге, в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сказано в сообщении министерства.

"К участию в главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в 2024 году привлекается до 200 кораблей и судов различных классов. Также в мероприятиях задействовано более 100 единиц боевой техники и до 15 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия включают демонстрацию образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВМФ России, сообщили военные.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге примет президент России Владимир Путин, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в генеральной репетиции парада в Петербурге приняли участие более 20 кораблей ВМФ России - малые ракетные и противолодочные корабли, корветы и тральщики. Всего же АО "Кронштадтский морской завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) подготовило к празднику более 30 кораблей и судов ВМФ России.

В параде в Петербурге примут участие иностранные гости. Ранее в Петербург прибыли эсминец ВМС КНР "Цзяо Цзуо", учебный корабль ВМС Алжира "Ла Суммам", фрегат ВМС Индии Tabar. Кроме того, в городе находятся делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом, командующий ВМС ЮАР Монде Лобесе и делегация ВМС Вьетнама во главе с вице-адмиралом Чан Тхань Нгиемом.

Минобороны РФ сообщало, что в субботу в Петербурге состоялась встреча замминистра обороны РФ Александра Фомина и командующего ВМС Китая Ху Чжунмина. В сообщении министерства сказано, что они обсудили взаимодействие в военно-морской сфере. Также Минобороны РФ сообщало, что в Петербурге в субботу Фомин провел встречу с командующим ВМС Мьянмы Хтейн Вином.