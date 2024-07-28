Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Петербурге в воскресенье, 28 июля.

Как сообщалось, его примет президент России Владимир Путин.

Ранее в генеральной репетиции парада приняли участие более 20 кораблей ВМФ России - малые ракетные и противолодочные корабли, корветы и тральщики. Всего же АО "Кронштадтский морской завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) подготовило к празднику более 30 кораблей и судов ВМФ России.

Также в параде примут участие иностранные гости. Ранее в Петербург прибыли эсминец ВМС КНР "Цзяо Цзуо", учебный корабль ВМС Алжира "Ла Суммам", фрегат ВМС Индии Tabar. Кроме того, в городе находятся делегация Кубы во главе с командующим ВМС республики Луисом Рейесом Лопесом, командующий ВМС ЮАР, вице-адмирал Монде Лобесе и делегация ВМС Вьетнама во главе с вице-адмиралом Чан Тхань Нгиемом.

Ранее в Петербурге замминистра обороны РФ Александр Фомин и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин обсудили взаимодействие в военно-морской сфере. Также Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Республики Союз Мьянма Хтейн Вином.

Планируется, что праздник завершится праздничным салютом, который прогремит в Петербурге вечером в воскресенье.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Петербурге восстановлена указом президента России в 2017 году.