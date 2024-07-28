Путин пообещал, что РФ продолжит оснащать корабли гиперзвуковыми комплексами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия продолжит оснащать флот гипрезвуковыми комплексами, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами", - сказал глава государства, выступая на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

Путин отметил, что будет совершенствоваться и укрепляться береговая инфраструктура, а также будут развиваться системы разведки, наблюдения и ПВО на ближних и дальних рубежах.

Традиция проводить в День ВМФ военно-морской парад в Санкт-Петербурге восстановлена указом президента России в 2017 году.