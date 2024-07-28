Минобороны заявило об улучшении позиций российских войск на ряде направлений СВО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские группировки "Запад", "Восток" и "Южная" в минувшие сутки нанесли удары по украинским силам и улучшили свои позиции, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой народной республики", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, группировкой "Запад" отражена контратака штурмовой группы ВСУ в районе Торского в ДНР.

На этом участке ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов.

В Минобороны заявили, что "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР.

ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, два автомобиля, восемь артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, сказано в сообщении ведомства.

По данным министерства, группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по трем бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области.

"Противник потерял до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20. За сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

По его данным, группировкой "Днепр" нанесены удары по трем украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях.

Как заявили в ведомстве, "потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов".