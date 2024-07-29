Поиск

МЧС сообщило о девяти пострадавших при размыве дамбы на Беломорканале в Карелии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Продолжается поиск пропавших людей на месте размыва временной дамбы между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Сегежском округе Карелии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в понедельник.

"Размыв временной (песчаной) перемычки произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, пострадали девять человек", - говорится в сообщении.

Пока из девяти человек спасены пятеро, в том числе двое детей. Их передали медикам. Оставшихся жителей в настоящее время ищут. К поискам привлечены 76 спасателей и 19 единиц техники.

"В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Карелии, а также вертолет Ми-8", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, размыв перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК в Надвоицах произошел в 06:34 понедельника, после чего власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сегежском округе.

Карелия Беломорканал МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Перемычку между шлюзами размыло на Беломорканале в Карелии

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

До двух возросло число жертв крушения легкомоторного самолета в КЧР

Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Режим ЧС ввели в челябинском городе Коркино из-за подъема воды

Ребенок погиб в результате столкновения автобуса и трактора в Сочи

Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Патрушев назвал заявления Киева о возможных переговорах с Москвой тактической уловкой

Сброс воды увеличили на Шершневском водохранилище в Челябинске

Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });