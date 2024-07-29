МЧС сообщило о девяти пострадавших при размыве дамбы на Беломорканале в Карелии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Продолжается поиск пропавших людей на месте размыва временной дамбы между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Сегежском округе Карелии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в понедельник.

"Размыв временной (песчаной) перемычки произошел сегодня утром. В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, пострадали девять человек", - говорится в сообщении.

Пока из девяти человек спасены пятеро, в том числе двое детей. Их передали медикам. Оставшихся жителей в настоящее время ищут. К поискам привлечены 76 спасателей и 19 единиц техники.

"В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Карелии, а также вертолет Ми-8", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, размыв перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК в Надвоицах произошел в 06:34 понедельника, после чего власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сегежском округе.