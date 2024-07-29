Перемычку между шлюзами размыло на Беломорканале в Карелии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вода размыла установленную на время реконструкции перемычку между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе в Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в понедельник.

"Выехал в Сегежский округ. Между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку. Сообщение поступило в 6:34 (ИФ - сегодня). По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - написал Парфенчиков на странице в соцсети "ВКонтакте".

На место размыва направлены 50 сотрудников ГУ МЧС РФ по Карелии и 65 специалистов республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность санавиация, силы и средства медицины катастроф.

Власти Сегежского округа Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за размыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщила глава муниципалитета Марина Гусева в понедельник.