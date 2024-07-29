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Человек погиб из-за размыва дамбы Беломорканала в Карелии

Человек погиб из-за размыва дамбы Беломорканала в Карелии
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Одного погибшего обнаружили на месте размыва временной дамбы Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Карелии, сообщает глава республики Артур Парфенчиков в понедельник.

"Визуально обнаружен один погибший, предположительно строитель, к месту обнаружения сейчас пробираются спасатели", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Всего на утро понедельника также пропавшими числились девять человек, семь из которых, в том числе трое детей, ранее были найдены. Продолжается поиск еще двух женщин.

На месте работают три бригады скорой помощи Сегежской ЦРБ, сообщили в Минздраве Карелии.

Как заявили "Интерфаксу" в Минздраве республики, по данным на 13:00, помощь оказана мужчине 74 лет (боли за грудиной купированы), 14-летнему мальчику (обработаны порезы стопы), а также девочке 16 лет, у которой диагностировали травму нижней конечности. Сейчас решается вопрос о ее транспортировке в Детскую республиканскую больницу.

"Информация об остальных пострадавших устанавливается. На месте работают медики", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК в Надвоицах произошел в 06:34 понедельника. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сегежском округе.

Артур Парфенчиков Карелия Беломорканал
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