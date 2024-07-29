В Думу внесли поправку, обязывающую блогеров с 10 тыс. подписчиков и более сообщать о себе в РКН

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике в понедельник рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев телеграм-каналов, имеющих не меньше 10 тысяч подписчиков, передавать данные о себе в Роскомнадзор, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава комитета Александр Хинштейн.

"Поправка такая внесена, сегодня комитет ее рассмотрит", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее источник в комитете сообщал о том, что, согласно поправке, в случае неисполнения соответствующей категорией блогеров требований о передаче сведений в Роскомнадзор последует требование к администратору ресурса о блокировке телеграм-канала или страницы.

Поправка внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт, уточнил Хинштейн.