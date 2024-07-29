Минцифры рассчитывает повысить прозрачность телегам-каналов за счет деанонимизации

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Минцифры считают, что введение требований об идентификации владельцев каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч пользователей повысит прозрачность в социальных сетях, заявил в Госдуме руководитель министерства Максут Шадаев.

"Что касается каналов, та формула, которая предлагается, на мой взгляд, очень органичная. Каналы регистрируются по собственному желанию, но те каналы, которые не регистрируются, не получают больше рекламу, донаты и возможность репостов",- сказал он.

"По объему влияния каналы, конечно же, сопоставимы с отдельными СМИ", - продолжил министр. - Давать им лицензию СМИ, нам кажется, перебор, но какая-то в этом смысле открытость собственников должна быть, потому что влияние, которое они оказывают, оно колоссальное. Поэтому здесь мы проводим такую кампанию по повышению прозрачности".

Он отметил, что в обмен на эту прозрачность владельцы смогут получать деньги от российских рекламодателей.

"Если он (канал - ИФ) нелегальный, то нам кажется странным, что российские компании имеют право размещать там рекламу. Он (такой канал - ИФ) не прозрачен, он не готов опубличивать собственника. Почему в таких условиях российские компании должны иметь возможность размещать там рекламу, нам не совсем понятно",- сказал глава Минцифры.

Шадаев отметил, что речь идет о запрете для российских рекламодателей размещать рекламу в таких каналах.

Как сообщалось, в законопроект № 647048-8, первоначально направленном на борьбу с "серыми" сим-картами, ко второму чтению предлагается внести ряд требований к владельцам каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч пользователей. Их предлагается обязать подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Также они будут обязаны не распространять запрещенную информацию. После этого они будут маркироваться в установленном правительством порядке.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тысяч+" устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы российскими рекламодателями; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Также по умолчанию будет запрещаться получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах.